Voyage vers le Nicaragua: un sexagénaire encaisse plus de 4 millions Fcfa de candidats au voyage et plaide un accident

Le sexagénaire S. Niass a été jugé, ce 10 juillet, devant le tribunal correctionnel pour escroquerie portant sur 4 millions Fcfa au préjudice de A. Coly. Les faits remontent au mois de novembre 2022 lorsque la plaignante a exprimé au prévenu sa volonté de voyager avec une proche vers le Nicaragua. S. Niass qui lui a assuré pouvoir l’aider à concrétiser son rêve lui a demandé plus de 4 millions Fcfa. Malheureusement, le voyage n’a jamais pu se faire. Lasse de courir derrière son dû, G. Coly a déposé une plainte ayant conduit au jugement de l’affaire.



Devant la barre, la plaignante a relaté les faits.



« C’etait le 5 novembre 2022. S. Niass nous a amenés dans une agence qui a refusé de nous vendre des billets pour le Nicaragua. Il a contacté une certaine madame Seck qui nous a vendu 2 billets en raison de 1,4 million Fcfa. Il nous a fait savoir qu’il nous faut aussi payer les billets entre le Sénégal et le Maroc parce que les billets acquis étaient réservés pour le trajet entre le Maroc et le Nicaragua. Il nous a taxé 400000Fcfa pour chaque billet et on lui a donné l’argent. Il est resté un moment sans nous livrer les billets quand je l’ai contacté, il m’a fait savoir que le jour du voyage prévu le 19 décembre, il nous donnera les billets. A un certain moment, il n’était plus joignable. Le 17 décembre il m’a contacté en soutenant qu’il avait subi un accident et qu’il fallait décaler le voyage», a indiqué la plaignante G. Coly. Interpellée sur son engagement avec le prévenu, G. Coly a indiqué que S. Niass leur avait promis de les faire voyager jusqu’à destination.



« Il nous a fait savoir qu’il peut nous amener au Nicaragua», a soutenu G. Coly.



Difficile de se justifier devant la barre, le mis en cause S. Niass évoque un service qu’il voulait rendre à la plaignante.



« Je voulais aider mon neveu à partir en voyage vers le Nicaragua. G. Coly m’a approché et je lui ai indiqué l’agence où j’ai acheté le billet pour mon neveu. Je voulais leur montrer la voie à suivre. J’avais subi un accident et jusqu’ici ma santé est précaire», a dit le prévenu qui a déposé par le biais de son avocat 1 750 000Fcfa sur la table de la barre. S. Niass s’est aussi engagé à payer le restant de la somme dans les 6 mois à venir.







Le parquet a requis la culpabilité et demandé une application de la loi pénale.







La défense a plaidé la clémence et la compréhension de la juridiction. Elle s’est engagée à verser 500000 Fcfa par mois jusqu’à complément de la somme dû.







Statuant, le tribunal a reconnu S. Niass coupable d’escroquerie et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 1 ferme. La juridiction a aussi reçu la constitution de partie civile et contraint S. Niass à payer 3 millions Fcfa à la plaignante en raison de 500000Fcfa par mois pendant 6 mois en plus de 500000Fcfa en guise de dommages et intérêts.