Vote du budget du MSAS: le plaidoyer du député Mamadou O. B. Diallo pour l’érection d’un centre de santé à Vélingara

Face au ministre de la santé et de l’action sociale, le député Mamadou Oury Baïlo Diallo a exprimé son engagement à voir Vélingara disposer d’un centre de santé. C’est une vieille doléance qu’il a réitéré devant l’autorité. Il sollicite le concours du ministre pour revoir la situation de Vélingara à obtenir ce centre de santé tant attendu par les populations.



« Je vous demande de nous aider à réaliser ce projet. », a dit le parlementaire qui s’exprimait, ce 19 novembre, à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale.



Sur le cas des ambulances, le député a proposé d’opérer à des primes aux communes et départements qui investissent dans la santé.