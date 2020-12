Volley-ball : Deux candidats en lice pour le fauteuil de la présidence de la fédération.

L'appel à candidature pour la présidence de la fédération sénégalaise de volley-ball lancé depuis le 6 décembre dernier, a été bouclé hier, vendredi 18 décembre à 18 heures. En effet, le chronogramme validé le 30 novembre, par la direction des activités physiques et sportives (DAPS), qui était l'envoi des rapports, les convocations de l'assemblée générale ordinaire, l'appel à candidature pour l'élection du président, est bien suivie par l'instance dirigeante du volley-ball sénégalais.



Au bout du compte, deux candidats ont déposé leurs dossiers pour la succession du président sortant, Mamadou Ndiaye.



Il s'agit d'Amadou Sène candidat malheureux à la présidence de la FSVB en 2016, et Amadou Anna Sène, actuel sélectionneur national de l'équipe féminine.

Cependant, la (DAPS) fixe la date limite d'envoi d'observations sur les rapports d'activités et financières, ce vendredi 18 décembre et le dépôt des recours le lundi 21 décembre.



Par ailleurs, la publication de la liste définitive des candidats est prévue le mardi 22 décembre par la direction des activités physiques et sportives, avant la tenue de l'assemblée générale élective le 27 décembre.