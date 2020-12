Volley-ball : Amadou Anna Sèye succède à Mamadou Ndoye à la FSVB.

C'est le dimanche 27 décembre 2020 que le verdict est tombé. Amadou Anna Sèye est devenu enfin, président de la fédération sénégalaise de volley-ball. Comme l'avait décidé la direction des activités physiques et sportives (DAPS), c'est lors d'une assemblée générale prévue ce 27 décembre, que le vote pour le poste de Président a eu lieu.



À l'issue de cette rencontre entre les volleyeurs, Amadou Anna Sèye a obtenu le plus de votes. C'est 12 voix contre 11 qui se sont portées sur le directeur des Études de l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (INSEPS), pour diriger le volley-ball sénégalais devant Amadou Sène qui était le vice-président de la dite fédération et entraîneur de l'équipe nationale féminine de volley-ball.



Ainsi, Amadou Anna Sèye, pour sa deuxième tentative a été élu président de la fédération sénégalaise de volley-ball pour les 4 prochaines années...