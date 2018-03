Visite guidée : La pelouse de Mouhamed V au top pour accueillir Sénégal/Ouzbékistan

Drôle de spectacle au stade Mouhamed V en cet après-midi de vendredi. L’enceinte est vide, Cheikhou Kouyaté et ses partenaires ne sont pas encore là. Ils ont été précédé sur la pelouse, d’un côté par des jardiniers, et de l’autre, par des pigeons en masse venus picorer çà et là. Pourtant, tout cela n’a rien d’inhabituel, selon le guide de Dakaractu. Dès que les joueurs locaux quittent le terrain après leurs matchs ou entraînements, des éclairages photosynthétiques, destinés à faire pousser le gazon, reprennent le flambeau.



C’est donc sur la meilleure pelouse de Casablanca que le Sénégal accueille Ouzbékistan ce vendredi en amical (16h30). Les jardiniers du stade Mouhamed V ont réussi à transformer le terrain en un véritable billard, au point de séduire les sénégalais. Lors des réunions entre membres du staff des Lions, la pelouse du stade de Casa s'insère dans la discussion. Un d'eux avoue à Dakaractu l'effet qu'il a eu la veille, quand il a vu la pelouse du stade Mouhamed V.



Les dirigeants marocains ont fait appel à différents outils modernes dans la poursuite d’un objectif clairement affiché : disposer de l’une des meilleures pelouses d'Afrique.



Alors que la pelouse de Senghor a été régulièrement critiqués par le dirigeants de Génération Foot (GF), celle de Mouhamed V, qui accueille la rencontre amicale entre le Sénégal et l'Ouzbékistan est au top, comme l'a confié à Dakaractu le responsable du stade...