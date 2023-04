Visite chez Ousmane Sonko : « Pourquoi je suis allé chez le leader de Pastef » (Idrissa Seck)

Enfin, le principal concerné se prononce sur cette rencontre secrète qui a eu lieu entre lui et le leader de Pastef Ousmane Sonko au domicile de ce dernier. Après plusieurs jours d’interrogation sur « ce qui pourrait conduire Idrissa Seck chez Ousmane Sonko », l’opinion se fait enfin une idée claire de cette rencontre inattendue au regard de l'opposition affichée des deux hommes politiques. Idrissa Seck, face aux journalistes ce vendredi, clarifie les contours de cette visite même s' il n’a pas dit le contenu des discours.



Le 26 dernier, j’ai observé la rupture du jeûne avec le président de la République. On a prié ensemble et après, je lui ai dit qu’il a la même lettre de mission comme notre créateur a le devoir de nous nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte » dira Idrissa Seck qui poursuit en signifiant au président de la République qu’en ce moment où il prend avec lui un dîner copieux, il y’a des gens dans le pays qui ne peuvent pas joindre les petits doigts pour trouver de la nourriture. Il doit alors, dira Idrissa Seck, « rassurer ces gens dans un contexte où le pays retient son souffle car, terrorisé par cette journée du 30 mars (jour du procès Sonko-Mame Mbaye Niang ». Le président du CESE a indiqué au Président qu’il avait une idée sur cette question pour décrisper l’atmosphère, mais il n’a pas voulu, dit-il « émettre sa pensée au chef de l’Etat. Mais donne le feu vert au Président de le limoger du CESE si cela ne marche pas ».



Quand le président de la République lui a donné la permission d’aller exécuter cette mission, il est allé chez Ousmane Sonko. « Mais au terme de ces échanges, le Sénégal s’est tiré d’une situation qui pouvait être chaotique » révèle le patron de Rewmi.