Visite au Sénégal : La Secrétaire adjointe du département d’État des USA salue le succès de Dakar dans la naturalisation des réfugiés en situation prolongée

Du 25 au 27 août, la Secrétaire adjointe du département d’État des États-Unis pour le Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations (PRM), Julieta Valls Noyes, a effectué une visite à Dakar pour renforcer la collaboration sur la protection des réfugiés et mettre en lumière le leadership du Sénégal dans le soutien aux populations déplacées. Au cours de sa visite, la Secrétaire adjointe a souligné l’engagement des États-Unis à relever les défis humanitaires en Afrique de l’Ouest et a exprimé sa gratitude pour le partenariat continu avec le Sénégal et d’autres acteurs régionaux.







Cette visite au Sénégal s’inscrit dans le cadre de l’accent plus large mis par les États-Unis sur les défis auxquels sont confrontés les réfugiés et autres personnes déplacées à travers l’Afrique. La Secrétaire adjointe Noyes a rencontré le Comité national sénégalais pour les Réfugiés, les Rapatriés et les Personnes Déplacées (CNRRPD).







Elle a mis en avant le succès notable du Sénégal dans la naturalisation des réfugiés en situation prolongée et a loué le rôle du pays en tant que leader régional dans la promotion de la paix et de la sécurité.







Dans le cadre de l’engagement continu des États-Unis à faire avancer les efforts humanitaires, la Secrétaire adjointe Noyes a annoncé, le 26 août, que les États-Unis, par le biais du Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations, vont fournir plus de 64 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire en Afrique subsaharienne. Ce financement soutiendra les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants vulnérables et les communautés hôtes, consolidant davantage les États-Unis en tant que plus grand donateur humanitaire au monde. Ce financement appuiera les partenaires humanitaires internationaux et les ONG dans leur réponse aux crises au Sahel et ailleurs en Afrique subsaharienne, où les conflits et le changement climatique ont déplacé et touché des populations vulnérables. Cette nouvelle aide porte l’assistance humanitaire totale des États-Unis en Afrique subsaharienne à plus de 3,8 milliards de dollars pour cet exercice fiscal.