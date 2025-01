Vision de Sonko lors de la DPG : Un tournant inattendu pour les collectivités locales (Khadija Mahécor Diouf)

Dans un entretien sans détour, la maire de Golf Sud, Khadija Mahécor Diouf, s'est exprimée avec force sur le courage de son leader, Ousmane Sonko, face aux critiques avant qu’il ne tienne sa déclaration de politique générale (DPG). Pour elle, ceux qui accusent Sonko de fuir cette étape ne comprennent pas les enjeux réels. Selon Khadija Mahécor, Sonko, fort de son intégrité et de son franc-parler, a soulevé des motifs légitimes pour ne pas se présenter plus tôt devant les députés, arguant que la 14e législature ne respectait pas les chartes et règlements de l'Assemblée, d'où la nécessité d'une réorganisation préalable. Aujourd'hui, après avoir tenu sa DPG, Madame le maire salue cette étape comme un signe de maturité politique, alignée sur une vision claire pour le développement, où les collectivités territoriales jouent un rôle central.







Pour la maire, le véritable moteur du développement réside dans les collectivités locales, qui sont les centres de décision les plus proches des populations. Cependant, elle souligne que ces entités souffrent d'un manque de moyens financiers et humains, entravant leur efficacité. Mahécor voit dans les réformes de décentralisation, notamment l'Acte 4, une lueur d'espoir pour rectifier cette situation. Elle estime que l'État en place commence à en prendre conscience et que ces réformes seront un levier décisif pour permettre aux collectivités de remplir pleinement leur rôle. Enfin, elle n'a pas manqué de rappeler l'importance des élus locaux et des agents des collectivités territoriales, soulignant que des solutions doivent être trouvées pour améliorer la qualité des ressources humaines et le statut des agents, afin de garantir la réussite des politiques de décentralisation.