Sénégal : un contrat d'armement de 208 milliards de FCFA avec un homme d’affaires turc suscite des interrogations

Le contrat d'armement d'une valeur de 208 milliards de francs CFA, conclu par le nouveau gouvernement sénégalais de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, soulève de nombreuses questions. En pleine période de tensions économiques, les détails du montage financier et l'identité de la société bénéficiaire font l'objet d'interrogations.



Selon la revue « Africa Intelligence », ce contrat repose sur une convention établie en juin 2024 entre le ministère des Finances, dirigé par Cheikh Diba, et une entité dénommée Eminova Holdings International. Cette dernière est chargée de rétribuer la société ICC Yapi Yatirim de l'homme d'affaires turc Idris Yilmaz, représenté au Sénégal par un certain Cissé Diop. Les paiements sont effectués au fur et à mesure des livraisons, via la banque Kuveyt Türk Katilim Bankasi.



Eminova Holdings International, basée à Londres et se présentant comme une société de capital-investissement, est dirigée par l'homme d'affaires turc Hayri Sahin Ozdemir. Or, cette entreprise n'a déclaré aucune activité significative depuis son inscription au registre du commerce britannique en 2021, ce qui soulève des doutes quant à ses capacités opérationnelles.



Toujours selon « Africa Intelligence », « Idris Yilmaz et sa société (ICC Yapi Yatirim) ne sont pas clairement identifiés dans les cercles restreints du business de la défense ». L'entrepreneur turc est davantage connu pour ses activités dans le secteur de l'énergie au Mali et dans les infrastructures, à travers ses autres sociétés Yapi Insaat et Yapi Taahhüt.



Cette affaire n'est pas sans rappeler le contrat d'achat d'armement de 45 milliards de francs CFA, signé en 2022 par le ministère de l'Environnement du Sénégal avec le marchand d'armes nigérien Aboubakar Hima, dit Petit Boubé.