Viols, pédophilie, violences conjugales, mutilations génitales féminines : Le Réseau Siguil Jigeen mise sur la prévention pour freiner les crimes.

Malgré l’existence de textes de protection contre les violences et l’adoption de lois sanctionnant diverses formes de violence faites aux femmes (mutilations génitales féminines, harcèlement sexuel, violences conjugales, viols etc.), le phénomène persiste. C’est dans ce cadre que le réseau Siguil Jigeen a organisé ce 16 février un atelier de formation sur les instruments de protection des droits des femmes et de la loi criminalisant le viol réunissant 30 membres du collectif DAFADOY.



Il s’agit de renforcer les capacités des membres du collectif DAFADOY sur le contenu des instruments de protection des droits des femmes pour mieux les outiller.



Ledit atelier articulé autour de 4 sessions à savoir le cadre juridique de protection et de promotion des droits des femmes, l’état des lieux des violences faites aux femmes et stratégie de lutte au Sénégal, le contenu de la loi criminalisant le viol et la pédophilie et la prise en charge des victimes et survivants de violences sexuelles a vu la participation de l’Association des Juristes Sénégalaises et d’autres associations oeuvrant dans ce domaine.



Avec l’appui de OSIWA, cette prévention de la société civile se verra répandue dans pratiquement toutes les régions du Sénégal.



Le réseau Siguil jigeen a par la voix de son porte parole rappelé l’importance de ce renforcement de connaissances qui, sans aucun doute, contribuera à éviter certaines situations et constituera à cet effet un frein aux violences dont sont victimes les femmes...