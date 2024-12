Violences électorales : les 80 personnes arrêtées à Saint-Louis lors de la campagne, à la barre.  

Le procès des 80 personnes arrêtées à Saint-Louis lors de la campagne électorale s'est ouvert ce lundi matin. Selon l’APS, ledit procès, qui a été prévu à la salle d’audience du tribunal de grande instance de Saint-Louis, a été finalement délocalisé à la Chambre de commerce de la même ville. Suspectés d’avoir attaqué et blessé des commerçants qui scandaient le nom du candidat Ousmane Sonko, les mis en cause (appartenant à la sécurité de la caravane de Sàmm Sa Kàddu) sont poursuivis pour vol avec violence, port d’armes sans autorisation et violation de l’arrêté du 22 octobre du ministre de l’Intérieur.



Dès l'ouverture du procès, la défense a demandé son annulation en indiquant que leurs clients n'ont pas été informés de leur droit d'être assistés lors de leur arrestation. De son côté, le procureur s'y est opposé en martelant que cela a été fait et mentionné sur les procès verbaux d'audition…