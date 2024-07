Verdict Massacre du 28 septembre en Guinée : Dadis Camara condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité, Toumba 10 ans, Claude Pivi perpétuité..

Le verdict tant attendu du procès du massacre du 28 septembre vient de tomber ce mercredi 31 juillet à Conakry. Moussa Dadis Camara et ses amis viennent d'écoper de lourdes sanctions de la part du tribunal spécial pour le drame du stade du 28 septembre. En ce sens, le chef Moussa Dadis Camara et Thiegboro condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, Aboubacar Diakité dit "Toumba" 10 ans, Marcel 18 ans, Aliou Keita 11 ans, Paul Mansal Guilavogui 10 ans. Dans la foulée, Claude Pivi en fuite a été condamné à perpétuité. Cependant Cece Haba et Chérif Diaby ont été acquittés par le tribunal.

Il faut rappeler que les condamnés sont reprochés par le juge du tribunal Ibrahima Sory Tounkara d'avoir participé au massacre de 146 personnes dont 109 femmes. Ainsi, au cours de ces événements malheureux au stade, ils avaient tué, violé des manifestants de l'opposition.

Aujourd'hui, est un jour heureux pour les nombreuses victimes qui voient leurs bourreaux condamnés par la justice. Et c'est la première fois dans ce pays d'Afrique de l'ouest qu' un président sortant a été condamné pour ces actes atroces à l'égard des populations.