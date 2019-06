Vainqueurs des coupes du Sénégal Seniors et Juniors : Rufisque honore ses fils.

Les équipes de Teungueth FC en Seniors et de AJEL en Juniors, on remporté les coupes du Sénégal 2019, une première à Rufisque. Pour célébrer leurs champions, les maires de Rufisque, les conseillers municipaux et l'ensemble des populations de la vielle ville ont honoré leur fils à travers un méga Sargal. La cérémonie a été présidée par le maire de Rufisque-Est, M. Albé Ndoye, représentant le maire de la ville de Rufisque. Pour rappel, en plus de la coupe du Sénégal, Rufisque a aussi remporté le championnat avec Génération Foot. Pour dire que Rufisque trône véritablement sur le toit du football Sénégalais...