(VIDEO) – Thiès : Cérémonie de réception du don d’une valeur de 60 millions offert par Mbaye Guèye EMG...

Pour que les autorités départementales de Thiès puissent être efficaces sur le terrain dans la lutte contre le Covid-19, Mbaye Guèye, PDG de EMG Groupe, a offert une ambulance neuve, 5000 masques chirurgicaux, 1000 flacons de gel hydroalcoolique et des Thermoflash. En plus de cela, l’homme d’affaires a fait un don de 1000 litres de carburant par service départemental, 50 tonnes de sucre et 50 tonnes de riz ainsi que des enveloppes en espèces pour les populations. La cérémonie de réception a eu lieu, ce jeudi, en présence du Gouverneur de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao.