(VIDÉO) TOUBA - Sokhna Mame Say Mbacké douche le Pds et re-dégaine des financements.

Des ralliements politiques ... on en avait plus vu depuis la veille de dernière élection présidentielle à Touba. Cette semaine, l'Apr en a bénéficié avec l'arrivée de responsables politiques jadis membres du Pds et réputés proches du député libéral Cheikh Mbacké Bara Dolly. Un groupe a aussi effectué le déplacement après été derrière Me Madické Niang qui a quitté la scène politique. Sokhna Mame Say Mbacké en a profité pour octroyer à ses hôtes des financements...