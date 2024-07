[VIDEO ] Lutte : Balla Gaye 2 corrige Tapha Tine et devient le nouvel empereur des Arènes !

Ce dimanche 21 juillet 2024, l'Arène nationale de la lutte sénégalaise a accueilli un affrontement de haut niveau entre deux légendes de ce sport : Balla Gaye 2 (21 victoires, 6 défaites), l'ancien roi des arènes, et Tapha Tine, le Géant du Baol. 11 ans après leur première confrontation remportée par Balla Gaye 2, les deux lutteurs se sont à nouveau affrontés pour le titre d'empereur des Arènes.

Après un combat acharné, Balla Gaye 2 s'est à nouveau imposé avec autorité. Après avoir dominé son adversaire qui s’est retrouvé à deux reprises chez le médecin, le fils du double champion a tout simplement terrassé Tapha Tine pour la deuxième fois. Balla Gaye 2 est désormais l'empereur des arènes !

Malgré quelques revers face à des adversaires de renom comme Bombardier, Eumeu Sène et Boy Niang 2 au cours de son règne, Balla Gaye 2 a réussi à s'imposer face à Tapha Tine, consolidant sa place parmi l'élite de la lutte sénégalaise. De son côté, Tapha Tine, qui s'était imposé face à des poids lourds comme Bombardier, Eumeu Sène et Boy Niang, n'a pas réussi à prendre sa revanche sur son rival.

Cette nouvelle victoire de Balla Gaye 2 marque un tournant important dans sa carrière et ravive les espoirs de ses supporters de le voir aller reconquérir le titre de roi des arènes. Le vainqueur du combat royal entre Modou Lo versus Siteu et d’ores et déjà prévenu !