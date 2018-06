VIDEO. Le rappeur américain XXXTentacion abattu en pleine rue à l'âge de 20 ans

23 janvier 1998 - 18 juin 2018. Le jeune rappeur américain XXXTentacion, Jahseh Onfroy de son vrai nom, a été tué par balles en Floride, lundi. Le chanteur controversé, notamment inculpé pour coups et blessures sur son ex-compagne enceinte, a été abattu en pleine rue alors qu’il rejoignait son véhicule. La police traite pour l’instant l’affaire comme un vol à main armée, a indiqué le shérif du comté de Broward. Deux suspects qui se sont enfuis à bord d’un SUV sombre seraient notamment repartis avec un sac Vuitton, selon le site people TMZ.



De Soundcloud aux sommets du Billboard



XXXTentacion était l’une des figures de la scène du « Soundcloud rap », une mouvance caractérisée par une énergie brute et une production low-cost qui s’inspire plus du punk et du hardcore que de Drake, explique le fondateur du blog Masked Gorilla à Forbes. Comme ses compères Lil Pump et Smokepurpp, XXXTentacion s’est fait connaître sur Soundcloud notamment avec le titre Look at Me, pour lequel il utilise son mugshot (photo d’arrestation) comme illustration.



Sa notoriété explose et il signe un contrat avec un label appartenant à Capitol Music Group (groupe Universal). Au printemps, son second album, ?, se hisse aux sommets du top Billboard 200, détrônant Metallica et la BO de Black Panther. XXXTentacion flirte avec l’emo et parle beaucoup de sa dépression et de son mal-être, notamment sur Moonlight, Sad et Jocelyn Flores.



L’hommage de Kanye West



Inculpé pour coups et blessures sur son ex-compagne enceinte puis pour subornation de témoin, XXXTentacion était en liberté surveillée. L’affaire a poussé Spotify à l’écarter de son service au printemps dernier. Alors que le label Top Dawg (Kendrick Lamar, SZA) menaçait de retirer ses artistes musique de la plateforme, Spotify a fait machine arrière quelques semaines plus tard.



Lundi, de nombreuses voix du hip-hop ont rendu hommage au jeune rappeur. « Repose en paix. Quand tu étais encore parmi nous, je ne t’ai jamais dit à quel point tu m’inspirais », a notamment écrit Kanye West.