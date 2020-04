(VIDÉO) EXCLUSIF / Le vigile du marché Ocass, guéri du Covid-19, raconte les 16 jours les plus difficiles de sa vie...

Ramassé dans la nuit du 14 avril dernier gisant par terre non loin de la voie ferrée à Darou Marnane, Ibrahima Sène n'est pas prêt d'oublier sa mésaventure. Le vigile de marché Ocass s'est ouvert à Dakaractu-Touba pour raconter les 16 jours les plus difficiles de sa vie. « Je suis tombé malade le 11 avril mais c'est le 14 avril que j'ai senti que rien n'allait plus. Je suis allé à la pharmacie me procurer du paracétamol et de la terpine. Je prenais mes précautions et j'étais certain que je n'avais pas été infecté. Lorsque j'ai été interné, j'ai pris 36 comprimés de chloroquine », dira-t-il en guise de conclusion. Il fera aussi des révélations sur l'enregistrement sonore publié par un malade qui avait soutenu mordicus que le Covid-19 est une maladie qui n'existait que dans la tête des médecins. Ibrahima Sène se dit prêt à affronter la stigmatisation. ENTRETIEN