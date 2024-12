VELINGARA : 08 tonnes de produits prohibés saisis dans les boutiques par le service départemental d’hygiène…

Le service départemental de Vélingara a saisi 08 tonnes de produits impropres à la consommation dans les boutiques de la commune et du département. C’est une belle prise que le service vient d’effectuer sous la houlette de l’adjudant Pathé Baldé chef de la brigade départementale d’hygiène. Ainsi, le service vient de mettre hors d’état de nuire ces produits périmés pour préserver la santé des populations.



Interpelé sur la question au téléphone, il précise « notre souci demeure la prévention de la santé des populations avec des opérations de contrôles dans les boutiques. » Dans la foulée, il soutient « les commerçants veulent continuer les anciennes pratiques que j’ai catégoriquement refusées. Ainsi, si un commerçant est fautif, on le convoque et il paie en fonction de l’infraction. En ce sens, on vous donne un reçu pour payer au trésor. »



Dans cette dynamique, l’adjudant Pathé Baldé estime aller à la chasse aux produits impropres dans un souci de la préservation de la santé publique, surtout dans cette zone transfrontalière (Gambie et les deux Guinées Conakry et Bissau).