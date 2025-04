Affaire course-poursuite et arrestation à l’aéroport : le lutteur Niang Mballo condamné

Le verdict est tombé pour Gora Niang, alias Niang Mballo. Le lutteur, dont l’affaire a tenu en haleine le monde de la lutte ces derniers jours, a été reconnu coupable de plusieurs infractions et condamné à six mois de prison, dont un ferme, assortis d’une amende de 100 000 FCfa.







Jugé par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, il était poursuivi pour outrage à agent, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, défaut d’assurance, violences et rébellion. Il a toutefois été relaxé pour défaut de permis. Un soulagement partiel pour lui, sachant que le procureur de la République avait requis une peine plus lourde de deux ans de prison, dont six mois ferme.







Un contrôle routier qui tourne au chaos







Les faits remontent au 12 mars 2025, aux alentours de 14h, lors d’un contrôle routier à Cambérène 1, non loin d’une station-service. Ce qui n’aurait dû être qu’une simple vérification a viré à l’incident grave : au volant de son véhicule, Niang Mballo refuse d’obtempérer et percute un policier, le traînant sur plusieurs mètres sous les yeux des témoins médusés.







Plutôt que de s’arrêter, il prend la fuite, déclenchant une course-poursuite spectaculaire avec les forces de l’ordre.







Arrêté à l’aéroport Blaise Diagne







Sa cavale se termine de manière tout aussi surprenante : il est finalement arrêté à l’aéroport Blaise Diagne, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour l’Espagne afin de participer à un tournoi de lutte.







D’après les informations de L’Observateur, cette tentative de fuite n’a fait qu’aggraver son cas aux yeux de la justice. Malgré la clémence partielle du tribunal, cette affaire risque de ternir l’image du lutteur et de mettre en péril sa carrière sportive.