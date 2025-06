Utilisation des 77 milliards du PADES II : Le ministre Moustapha Guirassy invite les IA à l’utilisation efficiente et transparente des ressources

Dans le cadre du Programme d'Appui au Développement de l'Éducation au Sénégal (PADES II) avec notamment la mise en œuvre du PAQUET-EF (Plan Sénégal Émergent - secteur Éducation et Formation), le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé à la signature des contrats avec les Inspections d'Académie (IA), en vue d'une gouvernance locale plus responsable et performante. À cette occasion, le ministre a annoncé 77 milliards pour le secteur de l’éducation avec évidemment le concours du programme mondial pour l’éducation (40 milliards) et l’AFD avec (29 milliards de francs CFA). Cette enveloppe prendra en charge les difficultés dans le secteur avec ses vulnérabilités. Ces contrats de performance signés avec les IA permettront de travailler dans une démarche de qualité en optant pour une bonne gestion de ces fonds.







Le Contrat de performance (CDP) est ainsi conçu comme un double outil : d'une part, un instrument de suivi des performances; d'autre part, un levier de renforcement de la redevabilité des acteurs vis-à-vis du système éducatif.



Le ministère et Moustapha Guirassy rappellent que le PADES Il est ainsi une réponse stratégique à plusieurs défis majeurs du système éducatif.