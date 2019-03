Urgent : Démissions en série au journal L'Observateur

C'est un nouveau coup dur pour le Groupe futurs médias (GFM). Le fragile consensus sur la réorganisation du journal L’Obsevateur n'a pas tenu 24 heures.



Ce mercredi 6 mars, plusieurs chefs de desks et Grand reporters ont démissionné de leurs postes au quotidien d’information générale. Ces journalistes ont annoncé qu'ils ne pouvaient «plus attendre ni soutenir en conscience les termes proposés pour la réorganisation du journal».



Au desk enquêtes et reportages, le second occupant de ce poste crucial à démissionner de son poste, après le responsable du desk sport pour les mêmes raisons, en même temps que son collègue qui gère l’actualité. La démission du chef de desk société est la suite d’une série de démissions, depuis cet après-midi. Les lettres de démission ont été déposées sur la table du Directeur de publication du journal. Les démissionnaires ont décidé de quitter pour de bon leurs postes de responsabilités, pour redevenir de simples reporters...