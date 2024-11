Université Assane Seck de Ziguinchor : L'écrivain Boubacar Boris Diop, invité d'honneur, du Gingembre Littéraire de Ziguinchor ce 25 novembre

Le 25 novembre, le Gingembre littéraire sera à l'université de Ziguinchor.

Selon le communiqué de l'auteur, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, cet évènement est une réclamation de l'amicale des étudiants en lettres de l'Université de Ziguinchor. "Depuis une année, l'amicale des Etudiants en Lettres nous réclame un Gingembre exceptionnel avec le grand écrivain Boubacar Boris Diop. Ce sera fait!"

Comme programme, il y aura le discours inaugural de l'invité d'honneur, Boris Diop autour de l'écriture romanesque et les langues nationales. Il sera suivi d'une conférence avec des professeurs de l'Université Assane Seck, des étudiants et des représentants des associations en Casamance autour de matérialités de la conscience collective. Perceptions du Musée mémorial et ritualités autour de la mort en Casamance ?



Selon le journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, le Gingembre littéraire offre ainsi une occasion inédite de discuter du mémorial du Joola érigé en bordure du fleuve."Que représente -t-il pour les populations,les familles des disparus ? Quel sens a-t-il pour ces familles dont les systèmes de croyances sont bafouées par des rituels et ritualités autour de la mort partiellement ou pas du tout accomplis?", fait-il savoir.



Il ajoute que le dernier ouvrage de Boubacar B.Diop est un "tombeau pour Kinne Gaajo", une ode écrite d'abord en wolof puis traduite en français est un puissant rappel au devoir de mémoire. Pour le directeur du magazine panafricain continent Premier-initiateur du "Gingembre littéraire", "Il constitue un prétexte pour célébrer autrement, la plus grande tragédie de l'histoire maritime du monde.