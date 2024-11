Un trio d’escrocs démantelé : des commerçants arnaqués avec de faux transferts d’argent

Dans une affaire révélée par le quotidien L’AS, deux amis, A. Cissé et A. M. Diop, ont été mis en cause pour avoir élaboré un stratagème visant à arnaquer plusieurs commerçants de Dakar. Leur méthode consistait à passer des commandes de produits, en particulier des chaussures, puis à envoyer de fausses confirmations de transfert d’argent via des applications de transfert mobile, comme Orange Money, afin de tromper leurs victimes.



Les faits remontent au 4 novembre dernier, lorsque A. Cissé, l’un des membres du trio, a commandé pour 135 000 FCFA de chaussures auprès d’un commerçant nommé M. Cissé. Convaincu que le paiement était en cours, ce dernier n’a découvert la supercherie qu’en recevant un faux message de transfert d’argent. Après cette première alerte, le commerçant a partagé son expérience avec ses collègues, attirant ainsi l’attention sur les pratiques douteuses de Cissé.



La fraude n’a pourtant pas cessé là. Le 8 novembre, A. Cissé récidive, cette fois avec une commande de 115 000 FCFA auprès de M. Sène. Afin de dissimuler son identité, il envoie son frère I. Fall récupérer les marchandises. Cependant, les commerçants, devenus méfiants, suivent le livreur et interceptent I. Fall, qui sera par la suite interpellé par les forces de l’ordre.



Conduit à la section de recherches de Dakar, I. Fall a déclaré ignorer l’implication de son frère dans ces activités frauduleuses, une version confirmée par A. Cissé. Par ailleurs, un troisième complice, un dénommé Joseph, est également impliqué dans cette escroquerie. Il aurait bénéficié de deux paires de chaussures offertes par ses complices.



Le 11 novembre, les trois suspects, A. Cissé, A. M. Diop et I. Fall, ont été déférés devant le Parquet pour répondre de leurs actes. La date du procès a été fixée au 27 novembre prochain, une audience où les commerçants victimes auront l’opportunité de se constituer parties civiles.