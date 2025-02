Un agent de santé piégé par ses proies mineures et une épouse vengeresse : Une Affaire Sordide Qui Ébranle Fatick

Dans une petite ville comme Fatick, où les rumeurs circulent aussi vite que le vent sur les rives du Sine, une affaire troublante vient de faire voler en éclats la façade tranquille d’un agent de santé. Babacar Ndiaga Cissé, employé à la banque de sang de l’hôpital régional, se retrouve aujourd’hui au centre d’un scandale retentissant impliquant des mineures, des vidéos compromettantes et une épouse vengeresse. Ce qui commence comme une simple plainte pour agression sexuelle se transforme rapidement en un feuilleton judiciaire aux multiples rebondissements, révélant un prédateur présumé tapi derrière une blouse blanche. Le quotidien L’Observateur, dans son édition récente, lève le voile sur cette histoire sombre et complexe qui choque la communauté.



Acte I : Une Plainte qui Ouvre la Boîte de Pandore



Tout commence le 8 février 2025, lorsque N. Niang, une adolescente de 17 ans, accompagnée de son oncle maternel M. M. Socé, franchit les portes du commissariat de Fatick pour déposer une plainte. Selon ses déclarations rapportées par L’Observateur, elle accuse Babacar Ndiaga Cissé d’attouchements sexuels remontant à octobre 2024. L’homme, un agent de santé respectable en apparence, aurait profité d’une visite de la jeune fille à son domicile pour tenter de lui imposer des actes sordides. D’après son récit, il serait sorti de sa chambre armé d’une bouteille d’huile et d’un couteau, lui demandant un massage et des "gâteries". Une lutte aurait suivi, permettant à N. Niang de s’échapper, non sans perdre son haut dans la bataille.



Mais pourquoi attendre cinq mois pour parler ? La peur, explique-t-elle, l’a paralysée jusqu’à ce qu’elle se confie à son oncle en larmes. Cette première accusation, glaçante, n’est pourtant que le prélude à une série de révélations bien plus troublantes.



Acte II : Un Prédateur aux Multiples Visages



L’enquête diligentée par la police de Fatick dévoile rapidement que N. Niang n’est pas un cas isolé. Trois autres mineures entrent en scène, chacune avec une histoire qui dessine les contours d’un homme aux penchants inquiétants. Parmi elles, deux sœurs, F. B. Sène et N. F. Sène, prises dans un triangle amoureux pervers orchestré par Babacar. Selon L’Observateur, N. F. Sène, officiellement en couple avec l’accusé, raconte comment il l’a courtisée avant que les choses ne dégénèrent. Des disputes éclatent lorsqu’il la menace de diffuser des photos dénudées de sa sœur, F. B. Sène, à son fiancé basé en Europe.



Puis vient N. D. Guèye, une autre adolescente qui décrit un Babacar insistant, prêt à l’emmener en week-end à Foundiougne ou Saly, malgré ses refus catégoriques. "J’ai clairement dit non, que je n’avais pas cette liberté chez moi", confie-t-elle aux enquêteurs. Ces témoignages, loin d’être isolés, peignent le portrait d’un homme manipulateur, usant de son statut pour approcher ses proies.



Acte III : La Banque de Sang, Terrain de Chasse



Comment Babacar entrait-il en contact avec ces jeunes filles ? L’enquête révèle un détail effarant : il puisait dans le répertoire de la banque de sang. N. D. Guèye, par exemple, avait laissé son numéro après un don de sang en janvier 2024. Sous prétexte de résultats médicaux inquiétants – une supposée trace d’hépatite –, il l’attire dans son piège. Les fouilles dans son téléphone confirment ces stratagèmes, avec des messages et des preuves accablantes corroborant les dires des victimes. L’Observateur souligne que, malgré ses dénégations, les éléments réunis par les enquêteurs ont conduit à son inculpation le 18 février 2025 pour collecte de données pornographiques, détournement et tentative de détournement de mineures. Il attend désormais son procès, prévu pour le 26 février.



Acte IV : La Vengeance d’une Femme Bafouée



Mais derrière ce scandale, une autre figure émerge : S. Sarr, l’épouse de Babacar. Humiliée par les infidélités répétées de son mari, elle devient la marionnettiste inattendue de cette affaire. Provoquée par N. F. Sène, qui lui aurait envoyé des captures d’écran de ses échanges avec Babacar, S. Sarr décide de contre-attaquer. Elle répand la rumeur d’avoir installé des caméras chez elle pour piéger son mari et ses conquêtes, une menace fictive destinée à effrayer les mineures. C’est elle qui pousse N. Niang à porter plainte, après avoir laissé entendre qu’elle détenait des vidéos compromettantes de la jeune fille.



Cette vengeance, bien que désespérée, n’a pas épargné Babacar. Lors de la perquisition, aucune caméra n’a été trouvée, mais le mal était fait : l’affaire a éclaté au grand jour, exposant un foyer brisé et un homme désormais derrière les barreaux.



Un Procès sous Haute Tension



Alors que Babacar Ndiaga Cissé attend son jugement, Fatick retient son souffle. Cette affaire, minutieusement relatée par L’Observateur, soulève des questions brûlantes : comment un agent de santé a-t-il pu abuser ainsi de sa position ? Jusqu’où s’étendent ses agissements ? Et quelle part de responsabilité porte une société qui ferme trop souvent les yeux sur de tels comportements ? Une chose est sûre : le verdict, attendu mercredi, ne laissera personne indifférent dans cette ville où le scandale a déjà marqué les esprits.