Ufoa / A : Les lionceaux affronteront en finale la Gambie.

Il aura fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour connaître l'adversaire de la Gambie en finale du tournoi Ufoa A. Les Lionceaux se sont imposés par 5 tirs au but à 4. Libasse Guèye n'a pas tremblé pour marquer le penalty de la victoire.

Ainsi après la Gambie, le Sénégal s'est aussi qualifié en Finale du tournoi Ufoa A. Une victoire qui a tardé à se dessiner pour les partenaires de Samba Diallo. Très présents dans la moitié de terrain des Bissau guinéens, les lionceaux vont rater beaucoup d'occasions dans ce match. Les partenaires de Mohamed Ba très maladroits dans le tiers guinéen ne vont pas exploiter les nombreux centres de Birane Diaw. Samba Diallo et Mohamed Ba vont rater tour à tour des occasions franches de but 56' et 67'.



À un quart d'heure de la fin, le Sénégal obtient un coup franc, Dion Lopy très transparent ce soir, s'en charge mais trouve la barre transversale des Djurtus. À la 85', Mohamed Ba trouvera Libasse Guèye, mais sa tête trop molle est captée facilement par Edson le gardien Guinéen. La prolongation s'est jouée sur les mêmes bases, mais la série va être favorable aux Lionceaux qui retrouveront la Gambie dimanche pour la Finale.

Pour rappel la Gambie s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 face à la Guinée Conakry...