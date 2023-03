USA : un banquier sénégalais risque 30 ans de prison ferme pour avoir créé 412 comptes frauduleux.

Le banquier sénégalais Diape Seck risque 30 ans de prison pour fraude. Jugé ce 24 février 2023, il a été déclaré coupable par le procureur des États-Unis du district de Maryland, de fraude bancaire et ses complices ont tenté d'obtenir la somme de 2 millions de dollars par fraude, notamment en volant des chèques du courrier des églises et des institutions religieuses dans les comptes bancaires ouverts frauduleusement.



Selon le journal Libération qui donne linformation, le sieur Seck a facilité l'ouverture de ces comptes bancaires pour ses complices qui se sont servi des identifiants étrangers. D'après le document judiciaire, notre compatriote a violé de nombreuses règles bancaires en ouvrant environ 412 comptes chèque sur une période d'un an.



Ces derniers ont été condamnés à 54 mois de prison assortie d'une amende de plus d'un million de dollars. Quant à Diape Seck, le procureur des États-Unis a requis 30 ans de prison contre lui.



Le jugement sera rendu le 2 juin prochain...