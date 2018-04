URGENT : Incendie au Trump Tower de New York, là où logent la femme et le fils du président américain

Au moment où ces lignes sont écrites, un incendie s'est déclaré, sur la Trump Tower à New York, qui abrite le siège de la "Trump Organization", le conglomérat familial du président Donald Trump.

La Trump Tower est le siège de la Trump Organization qui est une grande compagnie américaine, détenue par le président Trump et sa famille, qui opère dans différents domaines aux États-Unis et à l’international, notamment le développement immobilier, l’hôtellerie, le tourisme, les tours résidentielles et les terrains de golf.