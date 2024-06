UGB : Le Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires décrète 48 heures de grève

Le Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaire et Universitaire (STESU) Section UGB Rectorat a décrété une grève de 48 heures renouvelables. Ceci pour exiger une rencontre avec le Recteur afin de continuer les négociations sur leurs 19 points de revendications. Et ce mouvement d’humeur a suscité des retards du point de vue de la perception des salaires du personnel vacataire.



Joint par téléphone, leur Sg Amath Diallo précise que cette grève comporte 19 points revendicatifs. Parmi ces points, il y a les conditions de travail des techniciens de laboratoires de la ferme agricole qui travaillent dans des conditions précaires. Selon lui, ils sont les seuls agents de l'Université qui travaillent dans ces conditions. « Nous avions déposé une plateforme de revendications depuis le 15 novembre. Il y a eu des débuts de solutions, mais depuis 7 mois nous continuons les négociations avec le Recteur. Il y a une léthargie depuis 4 mois avec une absence de suivi avec les autorités », a-t-il dit.



Il ajoute : « Le Recteur avait promis de recevoir la centrale syndicale, mais depuis lors, il n'a pas respecté son engagement. Depuis lors, nous avons déterré la hâche de guerre. Et, hier le vice-recteur Saliou Diouf nous a reçus et il s’est engagé à vider nos points de revendication. De ce fait, il nous a demandé d'arrêter la grève en attendant le retour du Recteur ».



Face à cette situation, Amath Diallo estime que cette situation constitue un manque de respect notoire de sa part face aux partenaires sociaux.



Toutefois, les syndicalistes exigent une rencontre avec le Recteur pour régler le problème une bonne fois pour toutes. « C'est à cause de notre mouvement d'humeur que tous les vacataires n'ont pas perçu leur salaire », a laissé entendre M. Diallo.