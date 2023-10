UCAD : les agents du COUD disent niet pour la réouverture du campus social et posent des conditions.

La rentrée 2023-2024 a démarré sur toute l’étendue du territoire depuis le 5 octobre dernier. Mais les débuts de l'année académique sont plutôt mouvementés dans les secteurs éducatifs du primaire, du moyen, du secondaire, et surtout du cycle universitaire. L'Université Cheikh Anta Diop est minée par une histoire de reprise des activités du campus social. La date de réouverture du campus social est inenvisageable, car les agents du COUD disent niet. Depuis les manifestations du mois juin dernier qui avaient occasionné la destruction du campus social, la situation est restée la même. Les bâtiments, les biens (cars du personnel, voiture des agents, le matériel administratif) de l’université qui avaient été détruits et la sécurité affaiblie ne sont pas encore réhabilités après plus de 4 mois.

En conférence presse ce 11 octobre 2023, les agents du COUD, sous le couvert de l’intersyndicale, refusent catégoriquement de reprendre leurs activités. Selon l’intersyndicale du COUD, « la situation du campus social est restée la même depuis la fermeture, c'est le statu quo, aucune évolution n'a été notée durant ces quatre mois ». Ainsi, l’intersyndicale tient à informer "qu'elle maintient sa position de départ sur la question de la réouverture. La réouverture du campus social ne pourrait être effective que si les conditions des travailleurs du COUD sont prises en compte au préalable".

Les agents du COUD ont posé des conditions pour reprendre les activités de l’UCAD. Parmi les conditions posées, il y a : l’acquisition d'un nombre suffisant de cars pour le transport du personnel, le renforcement de la sécurité des travailleurs au sein du campus, l’indemnisation des impactés et la réfection et le rééquipement des différents offices endommagés. L'intersyndicale du COUD interpelle les autorités universitaires et gouvernementales sur la situation et assure ainsi, si ces dernières satisfont leurs doléances, ils reprendront illico presto les activités.

Par ailleurs, les agents du COUD ont organisé une visite du campus pour montrer à l’opinion que les chose sont restées intactes depuis les saccages du mois de juin...