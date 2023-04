UCAD : L’ASP/AVC sensibilise et prévient les étudiants sur les accidents vasculaires cérébraux

L’Association sénégalaise de Soutien aux Patients et familles victimes d'AVC (ASP / AVC), créée depuis octobre 2019 au service neurologique de l’hôpital Fann, ne cesse d'honorer son engagement, c’est-à-dire assister, accompagner et sensibiliser les citoyens sénégalais sur les accidents vasculaires cérébraux.

Dans ses actions, l’association a aidé plusieurs malades en accompagnement matériel et moral.



Aujourd’hui, l’association s’est un peu rapprochée des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une journée de sensibilisation et de prévention sur les accidents vasculaires cérébraux. Le thème choisi : le rôle du patient et de l'accompagnant dans la prise en charge des AVC, a bien été développé par le docteur Bakhoum et le secouriste Moustapha Mendy sous la présence du secrétaire général de l’association Bamba Cissé et des étudiants.



Mame Astou Niass, membre de l’association, a jugé très nécessaire son adhésion au sein de cette association, cette dernière est revenue sur la souffrance que vivait sa mère qui était atteinte de cette maladie...