Tuerie d’enfants : Le féticheur Abdoulaye Djibo menace les malfaiteurs et prescrit un talisman pour la protection des enfants.

Faisant le constat de la série d’enlèvements et de tueries des enfants, Abdoulaye Djibo, féticheur et guérisseur de son état, condamne ces actes. Il met en garde les malfaiteurs tout en leur demandant d’arrêter sans délai ces pratiques sinon ils devront faire face à ses «Djinns». Aussi, le guérisseur demande aux parents d’attacher des cordons noirs sous forme de bracelet sur le poignet gauche pour les garçons et sur la cheville gauche pour les filles afin de les protéger contre le mal...