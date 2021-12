Trophée Jules François Bocandé : Après Tony Sylva, Édouard Mendy récompensé par l'ANPS.

Édouard Mendy a été désigné meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger, par la presse sportive sénégalaise (ANPS), pour le compte de la saison 2020-2021. À l’issue de la cérémonie de dépouillement des votes et donc de la proclamation des résultats ce mercredi matin, le portier de Chelsea (Premier League anglaise) a été sacré avec un total de 321 points.



Avec ce trophée « Jules François Bocandé », Mendy est ainsi récompensé dans son propre pays, une manière de lui rendre « justice » selon le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, qui regrette l’absence d’Édou de la liste des 30 nominés pour le ballon d’or et sa seconde place pour le trophée Lev Yachine.



Le gardien international sénégalais arrive largement en tête devant Sadio Mané (99 pts) et l’attaquant de Watford, Ismaïla Sarr (61 pts.) Après 6 ans de règne sans partage, Sadio Mané qui remportait quasi systématiquement la distinction, a été supplanté par son coéquipier en équipe nationale.



Après l’ancien gardien international Sénégalais, Tony Mario Sylva, Édouard Mendy est le second portier à être distingué par l’ANPS…