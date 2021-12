Trophée ANPS 2021 : L'équipe nationale de Beach Soccer plébiscitée par la presse sportive.

L’Association nationale de la presse sportive (ANPS), a désigné la sélection nationale de Beach Soccer : « Meilleur sportif de l’année » 2021. Un plébiscite matérialisé par le vote quasi unanime de près d’une quarantaine de rédactions qui ont ainsi salué le parcours exceptionnel des Lions de la plage lors du dernier mondial, en atteignant les demi-finales pour la première fois.



Auparavant, Ngalla Sylla et ses hommes avaient réussi l’exploit de remporter leur 6ème CAN de football de plage, à Saly Portudal, devant leur public. Suffisant pour leur valoir la plus belle distinction des Trophées de l’ANPS, le prix « El Hadj Amadou Dia Bâ.»



Les Lions qui ont également atteint le carré d’As lors du dernier tournoi international de Dubaï, occupent actuellement la 5ème place du classement mondial. Ils ont récolté 312pts, devant la nageuse championne d’Afrique du 100 m papillon, Oumy Diop (109 pts) et le basketteur sénégalais, Gorgui Sy Dieng 91 pts.