Tribunal de Paris : Lamine Diack condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis et une amende de 500.000 euros.

Le verdict du procès Lamine Diack vient d’être rendu ce mercredi 16 septembre par le tribunal correctionnel de Paris. Et, le moins qu’on puisse dire c’est que la peine n’a pas été légère puisque l’ancien président de l’IAAF (La fédération internationale d’Athlétisme) a été condamné à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis en plus d’une amende de 500.000 euros.



​L’ancien patron de l’athlétisme mondial, était poursuivi pour corruption passive et active, blanchiment en bande organisée, abus de pouvoir.



Devant la 32 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, Diack – Père est aussi jugé pour avoir prétendument permis de retarder, à partir de fin 2011, des procédures disciplinaires contre des athlètes Russes soupçonnés de dopage entre autres …



Pour l’heure, ses avocats, dont Me Simon Ndiaye et Me Bourdon ne se sont pas encore prononcés sur la conduite à tenir quant à la suite de ce dossier.