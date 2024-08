Tribunal de Dakar : Le jeune dealer propose du chanvre indien à son père et ses amis…

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a statué hier mercredi sur une affaire d'offre, de cession, de détention et d'usage de chanvre indien impliquant un vieil homme et son fils. O.Diop, le fils, aurait offert du chanvre indien à son père A.Diop et à ses amis. Invités par le jeune homme, A.Diop, A.Diallo et M.Mbengue se sont tous retrouvés dans sa chambre pour fumer du yamba a-t-on appris à la page 6 de L’Observateur.

Ces faits leur ont valu d'être placés en détention. Reconnu coupable, O.Diop a été condamné à 3 mois d'emprisonnement.



Son père et ses amis ont quant à eux écopé d'une peine d'1 mois ferme. La semaine dernière, la police de Bargny a effectué une descente chez les Diop. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé O.Diop, A.Diop, A.Diallo et Matar Mbengue en train de fumer du chanvre indien dans la chambre d'Ousseynou.

Après perquisition, les policiers ont saisi 12 cornets de chanvre indien. Ousseynou a reconnu être le propriétaire de la drogue, expliquant qu'il s'agissait du reliquat d'un kilo qu'il avait acheté 100 000 FCFA et qu'il comptait revendre. Ses co-prévenus l'ont également désigné comme le fournisseur du quartier.

Cependant, à l'audience, les prévenus ont changé de version. Ils ont affirmé s'être réunis dans la chambre d'Ousseynou pour prendre du thé. Ousseynou a déclaré n'avoir en sa possession que cinq cornets destinés à sa consommation personnelle. Son père a nié être au courant de ce qui se tramait dans la chambre, affirmant n'avoir aucune autorité sur son fils majeur. A.Diallo a également soutenu qu'Ousseynou était comme son propre fils et qu'il ne se permettrait jamais de faire des deals avec lui.

Malgré ces dénégations, le procureur a requis 2 ans ferme contre O.Diop et un an ferme contre A.Diop, A.Diallo et M.Mbengue. Finalement, le tribunal a condamné O.Diop à trois mois ferme et son père et ses amis à un mois d'emprisonnement.