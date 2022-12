Tribunal de Dakar : La confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr a repris après une suspension de séance…

La confrontation entre le leader du Pastef Ousmane Sonko et Adji Sarr a repris après une suspension de séance de quelques minutes.

Selon les informations de Dakaractu, le Doyen des juges Maham Diallo avait observé une suspension de séance quelques minutes après le démarrage de la confrontation entre les deux parties. Un échange de propos aigres-doux entre Ousmane Sonko et son accusatrice serait la raison évoquée pour la suspension. La situation avait été tendue et les nerfs à vif quelque temps dans le bureau du Doyen des juges. Après cette suspension, l’audience a repris vers les coups de 13 heures et se poursuit jusqu’à présent.

Toutes les deux parties sont à l’intérieur du bureau du Doyen des juges. A rappeler que Ousmane Sonko et Adji Sarr ont été convoqués à 11 heures et ils sont arrivés tous au tribunal vers 10h 45 minutes. «La confrontation a démarré vers 11heures 30 minutes», renseigne-t-on.

Nous y reviendrons…