Transport urbain : Les chauffeurs des bus AFTU en grève de 72h à partir de ce lundi, le SNTRS à la rescousse

Les chauffeurs des bus AFTU connu sous l’appellation « Bus TATA » ont décidé de paralyser le secteur du transport routier ces trois prochains jours. Cela ne semble pas aller entre les dirigeants et les chauffeurs qui décident de boycotter le transport les lundi, mardi et mercredi prochains.







Dans cette lutte, le syndicat national des transports routiers du Sénégal affilié à la SNTS a décidé d’accompagner ces chauffeurs dans leurs revendications qui tournent principalement autour : du statut des chauffeurs, de la revalorisation des salaires et des conditions de travail précaires auxquelles ils sont constamment contraints dans ce secteur.







Alassane Ndoye, secrétaire général du SNTRS qui s’engage dans cette lutte, appelle tous les acteurs concernés à soutenir la dynamique.