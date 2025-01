Transport national et transnational : Les transporteurs frigorifiques menacent de paralyser le port de Dakar après l’arrestation d’un des leurs en Guinée

Les transporteurs et chauffeurs routiers frigorifiques nationaux et transnationaux affiliés au Syndicat des transporteurs du Sénégal (SATRANS) sont en colère et menacent de paralyser le port autonome de Dakar (PAD), si les nouvelles autorités ne réagissent pas après l'arrestation et la détention d’un des leurs en Guinée. Lors d'une conférence de presse tenue ce 3 janvier 2025 à la gare des gros porteurs de Bel-Air, ils ont dénoncé le traitement infligé par les autorités guinéennes et maliennes, qui n'appliquent pas les textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens.



Les transporteurs exhortent les autorités sénégalaises à intervenir face aux difficultés rencontrées dans le corridor de ces deux pays, notamment concernant leur collègue chauffeur retenu depuis 15 jours en Guinée. Ils se plaignent également de nombreuses tracasseries sur ces trajets, avec 30 à 40 contrôles subis. Face à cette situation, les transporteurs exigent une intervention urgente des autorités sénégalaises et menacent de bloquer les véhicules guinéens et maliens en guise de représailles si leurs revendications ne sont pas entendues.