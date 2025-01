Transfert de Nicolas Jackson de Villareal à Chelsea : la FSF a fait perdre au Casa Sport 185 000 € à cause d'une omission administrative

Le transfert de Nicolas Jackson de Villarreal à Chelsea en 2023 a suscité de vives préoccupations concernant le non-paiement de l'indemnité de formation due à son club formateur, Casa Sports. Selon le journaliste Romain Molina, le Casa Sports aurait été lésé d'au moins 185 000 euros soit plus de 120.000.000 millions de Fcfa lors de ce transfert, en raison d'une omission administrative de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



L'indemnité de formation est une compensation financière prévue par la FIFA pour les clubs qui ont formé un joueur entre 12 et 23 ans, lorsqu'il signe son premier contrat professionnel ou est transféré entre clubs de différentes associations avant l'âge de 23 ans. Pour que le club formateur reçoive cette indemnité, il doit être correctement enregistré auprès de la fédération nationale, qui transmet ensuite ces informations à la FIFA.



Dans le cas de Nicolas Jackson, le Casa Sports n'aurait pas été enregistré comme club formateur auprès de la FSF. Cette omission aurait empêché la FIFA d'identifier Casa Sports comme bénéficiaire de l'indemnité de formation lors du transfert de Jackson à Chelsea. En conséquence, Casa Sports n'aurait pas reçu les 185 000 euros auxquels il aurait eu droit.



Cette situation met en lumière l'importance cruciale des procédures administratives et de la communication entre les clubs et les fédérations nationales. Une simple omission peut priver un club formateur de ressources financières significatives, essentielles pour son développement et la formation de futurs talents, surtout quand on sait le peu de moyens dont disposent les clubs professionnels du Sénégal.