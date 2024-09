Transfert : Ismaël Jakobs rejoint officiellement Galatasaray, en prêt avec option d’achat

Après avoir fait ses premiers pas à l'AS Monaco à l'été 2021, le latéral gauche germano-sénégalais qui a débuté en Bundesliga à seulement 20 ans avec le FC Cologne, va découvrir la Superlig turc informe un communiqué de l’As Monaco.

Sacré champion d'Europe Espoirs avec la Mannschaft, il a rapidement trouvé ses repères dans le championnat français, participant à 39 matchs sur le flanc gauche lors de sa première saison à Monaco. Son apport a été crucial pour atteindre la troisième place en 2021-2022.

Lors de la saison 2023-2024, il a également brillé, contribuant à la seconde place du classement. Au total, il a disputé 105 rencontres avec les Rouge et Blanc, marquant 1 but et délivrant 8 passes décisives, jouant tantôt en latéral gauche, tantôt en tant qu'ailier.