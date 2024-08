Transfert : Habib Diallo se relance dans un nouveau club saoudien…

L'attaquant de l'équipe nationale sénégalaise, a décidé de relever un nouveau défi en quittant le club saoudien d'Al-Shabab, un an après son arrivée. Habib Diallo s’est engagé pour une saison sous forme de prêt avec le Dama FC, une autre formation de la Saudi Pro League.



Bien que courtisé par des clubs européens comme Strasbourg et Lens, ainsi que par des équipes turques, Diallo a finalement choisi de poursuivre son aventure en Arabie Saoudite. Ce transfert temporaire lui permettra de retrouver du temps de jeu et d’apporter son expérience et son talent à son nouveau club.