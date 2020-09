Transfert : Édouard Mendy à Chelsea c'est enfin officiel !

Le stade de Rennes et Chelsea viennent de boucler les pourparlers dans le cadre du transfert du gardien international sénégalais, d’Edouard Mendy (1m97, 28 ans.)



Selon Actu foot qui vient de confirmer l'information, le montant du transfert serait de l'ordre de 24 millions d'euros + 6 millions d'euros de bonus. Mendy va passer sa visite médicale à Berlin suite aux restrictions liées à la Covid-19, précise la même source.



Ancien joueur de Cherbourg (N1 et N2), de Reims et de la réserve de l'OM, le Sénégalais va découvrir l'élite chez les Blues, en Premier League.