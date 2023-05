Trafics illicites à Saint Louis, Mbour et Rufisque : La douane opère des saisies d’une contre valeur de 138 millions de francs CFA

Dans le cadre de ses opérations combinées de « Bouclage » des couloirs et réseaux de trafics illicites sur l’étendue du territoire douanier, des médicaments, du chanvre indien et des ailerons de requin sur le littoral et au centre du pays, ont été saisis.



Les unités douanières ont ainsi mis la main sur différents produits prohibés d’une contrevaleur de plus de 138 millions CFA. Ces produits concernent le trafic d’espèces de faune protégées. La dernière saisie en date porte sur 320 kg d’ailerons de requin réalisée par la Brigade fluviale de Saint Louis, subdivision des douanes du littoral nord, direction régionale des unités maritimes. Cette nouvelle saisie fait suite à l’exploitation d’un renseignement suivie d’une opération menée à Pikine (Saint-Louis) le vendredi 21 avril 2023 aux environs de 07 h. La valeur totale du produit saisi est estimée à 83 520 000 de francs CFA.



À Keur Ayip, 53 cartons de différents types de produits pharmaceutiques d’une contre valeur de 37 millions de francs CFA ont été saisis à l’entrée de Kaolack à la suite d’une course poursuite engagée depuis la frontière avec la Gambie.



Enfin à Mbour, une quantité de drogue a été saisie dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai. La drogue a d’abord été débarquée sur la plage de la Pointe-Sarène avant d’être acheminée par charrette dans la forêt située entre Sandiara et Thiadiaye pour être dissimulée dans un dépôt sauvage. Il s’agit de 04 colis de chanvre indien d’un poids total de 154 kg pour une contrevaleur de 15.000.000 de francs CFA. « La brigade maritime de la douane du côté de Rufisque a également intercepté 20 kg de cannabis d’une contre valeur de 3 500 000 francs CFA ont été saisis sur les convoyeurs au nombre 02. »