Trafic maritime illicite, immigration irrégulière : Les chefs d’états-majors de la Zone-G renforcent la coopération face aux menaces

La conférence des chefs d’états-majors de marine et de garde-côtes des pays de la zone G de l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé s’est tenue ce matin au Cercle mess des officiers (CMO) Colonel Emmanuel Gomis. Elle a réuni le Sénégal, le Cabo Verde, la Gambie et la Guinée-Bissau.



La marine nationale sénégalaise, à la tête de l’organisation de cette édition, est en partenariat avec le Ministère de la défense britannique et l'Ambassade du Royaume-Uni à Dakar.



En effet, selon le contre-Amiral Abdou Sène, chef d'État-major de la marine nationale, c’est une rencontre visant à consolider la coopération opérationnelle dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. « Nos États ont des frontières confrontées à des difficultés sécuritaires et environnementales. Les trafics illicites de tout genre qui transitent à travers nos frontières communes, affectent nos populations et nos économies respectives. Depuis 2013, l’architecture de Yaoundé est devenue le cadre opérationnel de mise en synergie de nos efforts sécuritaires maritimes. Mais elle n’est pas l’unique déterminant de nos relations basées avant tout sur une communauté de destin fondée sur l’histoire et la géographie », a déclaré le contre-amiral Sène lors de l’ouverture de la conférence, ce matin.







Cette coopération apporte une véritable approche stratégique de prise en charge des problématiques maritimes des pays de la Zone-G. Cependant, les défis sont présents et les pays de la Zone-G vont affiner leurs stratégies pour faire face à ces fléaux comme la pêche illicite, non réglementée, l’immigration irrégulière. Il faudra alors se baser sur cette architecture de coopération pour engager ensemble, ces problématiques, rassure le contre-amiral, Abdou Sène...