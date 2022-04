Trafic de faux médicaments : deux individus arrêtés et une contrevaleur de 546 millions CFA saisie par la Brigade des Douanes de Haute mer à Thiaroye-Guédj

L’inventaire de la marchandise frauduleuse a permis de constater que les cartons contenaient une grosse quantité de divers types de médicaments dont des antalgiques, des aphrodisiaques, des antihistaminiques, des produits vétérinaires, mais également 4 cartons de 50 pots de 1.000 comprimés de chlorpheniramine (comprimés testés positifs à la kétamine, un produit anesthésiant souvent détourné de son utilisation stricte en milieu hospitalier pour être vendu et consommé à des fins psychotropes).L’évaluation effectuée par des membres du Syndicat national des pharmaciens du Sénégal conclut à une contrevaleur totale de 546 141 000 de francs CFA, compte non tenu de la Kétamine non encore évaluée, informe le communiqué de la Direction communication de la Douane.