Thiès/ Cession d'une trentaine de véhicules aux forces armées sénégalaises: " Le Sénégal, pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique"( Michael Rayner, ambassadeur).

Dans le cadre du programme américain Global Peacekeeping Operations initiative (GPOI), l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Dakar a procédé aujourd'hui à une cession de trente véhicules aux Forces armées sénégalaises.



La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au Centre d’entrainement tactique capitaine Mbaye DIAGNE (CET CMD), sous la présidence du général de division Fulgence NDOUR, Sous-chef d’état-major général des Armées, en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Michael Rayner.



Selon le diplomate, cette action vise à consolider les relations entre les deux pays. " Pour moi, c'est un moment de célébrer un partenariat vraiment important pour nous dans le cadre du rôle essentiel que joue le Sénégal dans le maintien de la paix dans la région mais vraiment dans le monde. Nous avons un grand plaisir d'apporter du soutien soit de la formation soit des équipements à ces efforts indispensables. Pour nous, c'est une opportunité extraodinaire de construire un partenariat sur les questions de maintien de la paix et de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des partenariats avec les forces armées, la gendarmerie et tous les éléments de la sécurité...afin d'être dans un monde pacifique", a-t-il souligné.



Et d’ajouter " Il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat: Il y a d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises; la deuxième chose c'est les valeurs partagées surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunité pour les citoyens de nos deux pays. Cela forme une base de partenariat très solide et nous voulons investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres. Le Sénégal, pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique. Nous avons des investissements dans notre prospérité partagée, dans notre stabilité, notre sécurité et dans la démocratie. Une des bases, c'est notre compréhension mutuelle et d'amitié vraie et sincère et avec cela on a fait de grandes choses...Nous avons des partenariats dans tous les secteurs avec le gouvernement et le peuple sénégalais. Le succés du sénégal inspire, nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite de l'élection présidentielle qui a été pacifique, inclusive et bien organisée. Il y a beaucoup d'opportunités et dans les jours à venir nous allons renforcer et élargir ce partenariat", a-t-il ajouté.



De son côté, le général de division Fulgence NDOUR, Sous-chef d’état-major général des Armées, s'est félicité de ce partenariat. " La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine de symboles. Tout d'abord son organisation dans le centre d'entraînement tactique de Thiès, est une opportunité pour rendre hommage encore une fois de plus au capitaine Mbaye Diagne décédé le 31 mai 1994 à Kigali au cours d'une mission de maintien de la paix...Le second non moins important de cette cérémonie est lié aux relations d'amitié et de solidarité entre les armées sénégalaises et américaines qui sont sans cesse consolidées au sommet par nos autorités politiques respectives...En mettant à la disposition de ce centre d'entrainement tactique un important parc de 30 véhicules, la coopération américaine démontre encore une fois l'attachement particulier qu'elle a pour le Sénégal et les ambitions constantes qu'elle nourrit pour notre armée...Je voudrais au nom du chef d'état-major des armées vous exprimer toute notre gratitude pour la cession de ces véhicules".