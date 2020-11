Tournoi Ufoa / A : La Guinée bat le Mali et valide son ticket pour les demi-finales.

La Guinée de Diam Bobo Baldé s'est imposée devant le Mali (3-1) et accède au second tour. Si dans la première période très animée il n'y a pas eu de but, la seconde a tourné à l'avantage du Sily.



À la 55', suite à un dégagement manqué de Yoro Diaby, Bah Abdourahmane récupère la balle, pénètre dans la surface avant d'être stoppé irrégulièrement par ce même Yoro Diaby. Alseyni Soumah tire le pénalty et ouvre le score pour la Guinée (1-0).



À la 75', suite à une attaque rapide, Soumah encore lui, offre un caviar au nouvel entrant Ibrahima Sory Bérété qui du plat du pied double la mise (2-0). Assommés, les maliens vont même plier deux minutes plus tard.



En effet, Soumah toujours lui, déborde à gauche et sert encore Bérété qui s'offre un doublé (3-0) à la 77' et envoie la Guinée en demi-finale. Ayant perdu son premier match, le Mali qui est presque éliminé, va réduire le score dans le money Time (90') grâce au coup franc de Yoro Diaby.



La Guinée s'impose sur le score de 3 buts à 1 et reste solide leader de la poule A.