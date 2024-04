Boulaye Dia, en conflit avec son club : « Je n'ai jamais refusé de jouer ! »

Pourtant, selon l'attaquant international sénégalais, son entraîneur a fait le contraire en allant : « tout déballer en conférence de presse juste après. Mais je n'ai jamais refusé d'entrer, j'ai même des témoins, des coéquipiers, qui sont prêts à témoigner. La Salernitana me réclame vingt millions d'euros de dommages et intérêts ainsi qu'un salaire réduit de 50 % jusqu'à la fin de la saison. Le tout sans jouer. Puis maintenant, ils veulent trouver un arrangement pour me voir rejouer », s'est-il défendu.

Après une grosse première campagne en Serie A avec 16 buts et 6 passes décisives en 2022-2023, l'attaquant sénégalais vit une période compliquée entre les blessures et cet épisode qui vient s'ajouter au tableau.