Tournoi UFOA U20 : Les Lionceaux perdent la finale contre la Gambie aux tirs au but et ratent la prochaine CAN (2-2, tab 4-3).

La finale opposant le Sénégal à la Gambie dans le tournoi UFOA U20 qualificatif pour la prochaine CAN U20, aura été indécise jusqu'au bout. En effet, avec un match nul 2-2 à l'issue du temps réglementaire, il a fallu disputer les prolongations puis aller aux tirs au but pour connaître le vainqueur. Une séance de pénalty remportée la Gambie (4-3) qui décroche par la même occasion sa qualification pour la prochaine CAN U20 prévue en 2021 en Mauritanie.



Une désillusion pour les Lionceaux qui étaient bien partis pour remporter ce tournoi, à domicile.

Après avoir concédé le premier le but du match dès la 3e mn de jeu, les Lionceaux réussiront à égaliser avant la mi-temps grâce à Dion Lopy (1-1, 42e.) Au retour des vestiaires, les Gambiens inscriront un deuxième but (2-1) avant que Libasse Guèye ne permette aux siens de revenir au score (2-2.)



Après trois finales d'affilée perdues, les Lionceaux ne seront pas de la partie à la prochaine édition.